有線重申現階段無計劃裁員　商經局：有線電視服務終止後有解僱計劃 (18:12)

有線寬頻發言人重申，現正招聘人手，並無計劃裁員。

商務及經濟發展局向立法會提交文件，交代有線交還收費電視牌照詳情，當中提及有線電視在「服務終止後的人手調配計劃」：

「通訊局理解有線電視服務終止後會有人手調配及解僱計劃。有線電視將履行《僱傭條例》列明的責任，而最終的計劃將視乎臨近服務終止日期時的當前經營環境和商機而定。」

黃思遠今早於電台節目亦指，電視台會繼續本地製作，節目涵蓋新聞、財經及綜藝等類型，形容「本地製作無停過」，故不需要大量改變人手，反而需要更多人手。

另外，商務及經濟發展局長丘應樺今早出席立法會前廳交流會後，亦被問到是否擔心有線交回收費電視牌照後會影響市場競爭。丘應樺回應稱目前仍有其他收費電視節目，認為市場生態會隨時間和商業決定改變，「市場自身會判斷收費電視是否必要」。他重申，收費電視市場開放，有興趣者可進入市場。