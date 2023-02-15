消委會｜兩款抽濕機裝過濾器後抽濕量大跌　消委會籲參考能源標籤所示抽濕量 (11:11)

惠而浦的二合一空氣淨化抽濕機及金章牌的抽濕機均隨機附送HEPA過濾器，能源標籤均標示為1級能源效益級別。消委會指，廠商的抽濕測試在沒有安裝過濾器下進行，但未有清楚列明；而在安裝過濾器後，在接近市民使用抽濕機時關上窗戶的室內環境，即溫度26.7°C及相對濕度60%的「標準環境」下測試，每日抽濕量大跌之外，能源效率亦分別下降20.2%及33.2%，分別只達2級及4級。

金章牌回應消委會指，根據說明書的指示，在正常操作下不用安裝HEPA過濾器，HEPA過濾器為隨機附送的贈品。

消委會指，機電署收到轉介結果後，已安排第三方獨立實驗室作監察測試，發現聲稱抽濕量未能符合強制性標籤計劃的規定，署方正根據產品能源標籤實務守則的要求進一步測試，如發現有產品不符合要求，會删除有關型號的參考編號，該型號將不可在本港供應。海關則指會作出了解及跟進，如發現有關貨品違反《商品說明條例》，會採取適當執法行動。

「廠商慣用環境」數據有誤導之嫌

消委會共測試共14款樣本，包括4款二合一空氣淨化抽濕機及10款抽濕機，在恆溫及恆濕的測試環境下，連續抽濕6小時可抽出的水分的重量，從而計算其每日抽濕量。在標準環境及有安裝過濾器的下，各樣本量得的每日抽濕量由8.5升至17.8升，當中6款低於聲稱抽濕量0.6%至5.3%。

消委會稱，市面上大部分抽濕機聲稱的每日抽濕量，都是在廠商慣用環境下量得，但由於廠商慣用環境溫度及濕度較高，未能準確反映市民實際使用抽濕機時關上窗戶的室內環境，故有關數值有誤導之嫌，亦較在標準環境下量得的抽濕量，高出約49%至 83.9%不等，平均約高出70.3%。

消委會提醒，市民選購抽濕機前，應參考能源標籤上標示的抽濕量，而非單憑宣傳單張或產品說明書上以非標準環境下量度的聲稱數值。