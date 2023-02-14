房協開展歷來最多項目料短期資金流現缺口 正商討銀團貸款 (23:32)

房協行政總裁陳欽勉今（14日）指，房協目前財政穩健，但短期內資金流有短缺情況，故正與銀行商討貸款，但貸款主要用作應付短期的建築費用，當旗下項目陸續於2025年起完成，資金便會回籠。他指有信心處理到財政上問題，無需政府注資。

房協稱，將於2023/24年度就部分房屋項目進行預售樓花申請，但具體開售時間，需視乎項目建築及預售樓花申請的進度。至於本報早前報道房協位於秀茂坪安達臣道的資助出售項目地盤將延遲落成，房協透露，暫未有重啟上蓋工程的時間表，但其他工程仍在進行中。至於會否撤換承建商，當局則指，具體需待警方和勞工處的調查報告才作決定。

此外，房協第3個長者屋項目「豐頤居」將於下月開放示範單位，提供312個單位，首批住客料今年第3季入伙。項目以1、2人單位為主，租住權費用介乎100萬至200多萬元，並設醫療及復康中心等設施，屆時將對外開放。除「豐頤居」，房協在粉嶺百和路、明華大廈第3期重建及觀塘花園大廈（二期）重建的首階段等，4個項目將供應1400個「長者安居樂」單位。