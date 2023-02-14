調查指承建商對建造業前景樂觀　九成公司稱人力資源成經營最大挑戰 (19:50)

研究學院於去年11月16日至12月19日，向253間香港建造商會會員公司發出問卷，有123間公司回覆。調查發現，人力資源問題、建築物料價格上漲和物料供應不穩定是承建商面對的3大挑戰，分別有89%、58%及58%會員公司稱，有關問題將於未來12個月成為公司主要困難之一。

就人力資源問題，有86%會員公司表示工人老齡化是當前最主要面對的問題；其次為工資上調及技術人員不足，分別有76%及74%。香港建造商會會長林健榮指出，業界現時有約4至5成工人年齡為50歲或以上，加上移民潮及少年輕人入行，業界需利用科技舒緩人手不足問題，例如以組裝合成法，每個項目可減少6至7成人手。

林建榮指出，現時釘板及冷氣技工等，均有約1至2成短缺，雖然不同的會員公司過往亦有補充勞工計劃，惟申請約需時6至9個月，認為只是短期舒緩人手不足問題的方法，促請政府在末來的基建項目規劃時，如北部都會區，開始接受統一申請外勞配額，縮短外勞抵港時間。

調查又發現，會員公司對本港整體經濟前景的短、中、長期平均分數分別為5.9、6.6、7分，與去年相約。另有59%公司估計，未來工程量及溢利能夠支撐建築公司生存，較去年增5百分點。教大香港研究學院研究統籌主任李家文指，比較過往5年數據，是次調查的數據大部分創歷年新高，反映業界對建造業及本港未來經濟前景感樂觀。