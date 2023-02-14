初選案｜區諾軒供出九龍東醞釀初選機制過程　稱九東有共識別具意義 (18:31)

區諾軒供稱，有意參加九龍東立法會選舉的人分別於2020年3月2日及16日，以及5月4日舉行3場協調會議。區透露，會議出席者同在一個WhatsApp群組內，群組由時任觀塘區議會主席蔡澤鴻或者戴耀廷發起。控方呈上從另一認罪被告趙家賢檢取的手機對話內容，顯示群組名為「35+九東立選座談會」。除了區以外，其他群組成員包括民協施德來、註明來自香港公開大學的黃之鋒、時任民主黨主席胡志偉、公民黨譚文豪，以及人民力量譚得志和趙家賢等。

區諾軒強調，九龍東協調會議具有意義，「如果九龍東都無辦法傾得成一個機制，其他區只會更難」。不過區透露，潛在參選人內部有不少分歧，例如蔡澤鴻希望邀請「凝聚觀塘」成員列席會議，黃之鋒提出反對，而黃之鋒和譚得志對於被「DQ」者的替補機制亦有矛盾。

區諾軒補充，後來在第2次會議，各人就實行「靈童制」達成共識，亦在商討後決定九龍東可以有5名候選人於初選出選，最終有3人爭取立會當選。審訊明（15日）續。