初選案｜區諾軒供出九龍東醞釀初選機制過程　稱九東有共識別具意義 (18:31)

「35+」初選案，16人否認串謀顛覆國家政權罪今（14日）踏入第7天審訊。認罪被告區諾軒下午作供談及初選的九龍東協調會議，區和有意出選該區的人士商討如何贏取九龍東的3個議席。黃之鋒和譚得志在席上就替補機制爭拗，黃認為應採用「靈童制」，由被「DQ」的參選人指定替補者出選。譚則覺得應按照初選結果實行「排名制」，由名單上第二人補上參選。
區諾軒供稱，有意參加九龍東立法會選舉的人分別於2020年3月2日及16日，以及5月4日舉行3場協調會議。區透露，會議出席者同在一個WhatsApp群組內，群組由時任觀塘區議會主席蔡澤鴻或者戴耀廷發起。控方呈上從另一認罪被告趙家賢檢取的手機對話內容，顯示群組名為「35+九東立選座談會」。除了區以外，其他群組成員包括民協施德來、註明來自香港公開大學的黃之鋒、時任民主黨主席胡志偉、公民黨譚文豪，以及人民力量譚得志和趙家賢等。
區諾軒強調，九龍東協調會議具有意義，「如果九龍東都無辦法傾得成一個機制，其他區只會更難」。不過區透露，潛在參選人內部有不少分歧，例如蔡澤鴻希望邀請「凝聚觀塘」成員列席會議，黃之鋒提出反對，而黃之鋒和譚得志對於被「DQ」者的替補機制亦有矛盾。
區諾軒補充，後來在第2次會議，各人就實行「靈童制」達成共識，亦在商討後決定九龍東可以有5名候選人於初選出選，最終有3人爭取立會當選。審訊明（15日）續。