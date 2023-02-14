詐騙案數字冠絕本地罪案　黎棟國倡拍電影宣傳防騙　蕭澤頤稱已接洽電影製作商 (17:32)

詐騙案數量位居罪案「榜首」，佔整體罪案4成，較前年上升四成半，涉金額達48億，較去年升45%，其中70%屬網上騙案。

多名議員均稱情况令人擔憂，關注警方打擊詐騙案的策略，質疑宣傳策略。保安局前局長、新民黨立法會議員黎棟國建議當局成立專門隊伍研究個案，找出高危群體，以針對宣傳。他又認為，警方可針對詐騙案找電影公司合作，「拍一部偉大的製作，大家入去睇完，咪就清清楚楚」。另一名新民黨立法會議員李梓敬則建議政府設立基金，資助地區組織機構宣傳，亦可與KOL合作，利用社交媒體，放大宣傳效果。

蕭澤頤則再三強調，現時警方已透過不同渠道宣傳防騙信息，但同意現時所做並不足夠，承諾未來宣傳工作會盡量「全方位、鋪天蓋地」，又稱已有專責人員負責特定群體的防騙宣傳，例如針對內地學生的防騙宣傳。他亦透露，已有電影商確定會製作一部關於騙案的電影。

蕭澤頤又指，「防騙視伏器」明起將增設手機應用程式，並續於隧道、戲院賣廣告，「你唔想睇我都要你睇」。他亦提醒市民要將防騙信息與親友分享。