消防兩日搗7個非法油站　檢3萬公升柴油等市值60萬 (15:56)

高級消防隊長（特遣隊（反非法加油活動））彭偉信表示，行動中分別在荔枝角達洋路、長沙灣副食品批發市場、屯門及青衣搗破共7個非法加油站，當中達洋路發現4部危險品車輛，其中一車疑違反發牌條件及消防安全規定，人員已將柴油檢走。食環署在現場發出17張移除障礙物通知書，並處理逾一公噸雜物；另外，消防今晨亦在副食品批發市場展開執法，在肇事車輛發現3500公升柴油、不合適的儲存缸及大批入油工具。

消防表示，非法加油站的對像主是運輸業界車輛，而非法柴油賣價每公升比市價平2至3元，吸引相關人士光顧。另又提到部分油站集中於同一道路，以達洋路為例，涉及3個非法加油站，由於道路為「掘頭路」，位置隱蔽，且鄰近貨櫃碼頭，多運輸車輛出入，令他們集中並進行相關活動。消防發現，有部分加油站更在清晨時分營業，以遷就運輸業界車輛，以及逃避執法。

2021年，消防檢獲約18.3萬升的非法燃油，去年則檢獲近38.5萬升，升幅約一倍，消防估計升幅與消防主動與各部門執法有關。消防強調，會一直致力打擊非法加油活動，呼籲市民切勿光顧非法加油站。