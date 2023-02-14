八旬翁誤信「曾俊華」廣告墮投資騙案失330萬 (16:16)

案發於去年12月28日，86歲退休男子涉嫌於跑馬地家中，見到一個配有曾俊華的網上廣告，內容為推廣加密貨幣。事主留下聯絡方法，翌日一名聲稱來自英國的「投資加密貨幣經紀」以Whatsapp聯絡受害人，游說事主投資加密貨幣，稱可帶來豐厚回報。

其後，事主收到該「經紀」傳來的一個虛假投資交易網站（http://megamarkets.com），受害人登入網站後輸入信用卡資料。於去年12月29日至今年1月30日期間，事主為購買加密貨幣，先後向「經紀」提供24次信用卡交易一次性密碼，並且全數簽帳，涉及款約210萬港元。

直至今年1月16日至30日期間，受害人再按「經紀」的要求匯款5次，將款項匯到另一人的的銀行戶口，當中涉及大約110萬港元。受害人1月尾發現未能登入投資戶口，加上與「經紀」失去聯絡，與家人商討後感到受騙，於是報警求助。