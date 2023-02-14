入境事務助理涉用假安心出行　同僚供稱發現被告展示畫面有異 (14:40)

入境事務助理員徐詩敏供稱，2021年11月1日她於入境事務大樓地下升降機大堂檢查進入人士是否已掃描程式。被告黃梓軒向她展示已掃描的介面，惟上面無「安心」標誌，被告按返回主頁面後有一欄目可輸入地址，與她認知的不同。她思疑程式「有問題」，遂把事件轉告上司。徐表示，只有3類人士獲豁免使用程式，包括12歲以下、65歲以上市民、傷殘人士和其他按實際情況判斷的人，而被告無表示有「特殊需要」。

徐在辯方盤問下表示，所有大樓職員均需循地下入口經升降機進入大樓，公眾人士則在另一邊電梯上樓，雖然她不記得被告有否在檢查時出示職員證，但一般而言職員要同時展示安心二維碼和職員證方能進入。徐亦不肯定被告曾說：「我返工咋喎。」入境處外判職員岑兆華當日擔任「安心大使」，他表示看到被告「急急腳」進入大樓，無拿出手機掃描二維碼，要求他停下亦不獲理會，形容他「直行直過」。

另案被告莫冠恒（45歲，審計主任）、陳國飛（34歲，入境事務主任）、文劍偉（28歲，運輸工人）早前亦否認控罪，已排期審訊，伍敏怡（23歲，女文員）則認罪，將於本月24日判刑。