初選案｜區諾軒談協調會議出席者一度稱「驚背漏」　指彭卓棋關注勝算多於否決預算案 (14:02)

涉案16人被控《港區國安法》下的串謀顛覆國家政權罪,根據控方指控,初選串謀協議包括否決財政預算案,從而癱瘓政府。區諾軒今作供指,2020年2至3月間與有意參選的彭卓棋會面,對方不太關心民主派議席過半後如何運用否決權力,僅關注初選採取的投票方式,會否影響其勝算。

被問到彭卓棋為何這樣想,區諾軒表示根據當時環境,當選人會否使用《基本法》權力否決預算案,並非值得關心的議題,「第一,因為運用權力的問題係基本法第49至52條有講到,大家就覺得好理所當然;第二,好多民主派政黨同議員,每一次預算案佢一路都會投反對票,一路都係相安無事」。法官李運騰隨即表示,區應該直接回答問題,協助法庭善用時間,否則本案可能拖延至明年(otherwise we will be here until next year),此時被告欄發出陣陣笑聲。

區諾軒透露,有意參選者就初選投票方式、替補被「DQ」者機制等有分歧,他遂與戴耀廷舉辦了6場協調會議,和不同選區的民主派商討初選機制。九龍東的協調會議於2020年3月2日舉行,控方問及有誰人出席,區表示「我驚我背漏……但我講講原則上先」,出席者原則上包括一些地區人士和最終參選人。