立場新聞案｜控方續問初選　鍾沛權稱即使建制派辦初選亦支持 (14:09)

控方依賴立場17篇文章具煽動性作檢控基礎，其中3篇是初選候選人的專訪。代表控方的律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟，首先引述訪問前立場記者、參選人何桂藍的文章，描述何由記者「轉身」從政的原因，控方又播放初選論壇片段，何同樣被問及為何放下記者身份從政。伍淑娟質疑，立場專訪「提供咗一個平台」供何解釋上述爭議。

鍾沛權則指出，專訪早在論壇前完成，因為何桂藍是受矚目的新晉政治人物，亦預料她很大機會當選，故詳細介紹其政見，而她的特點由記者轉變為政治人物，相信在訪問前已定下此角度，不是為何提供平台解釋爭議。

控方繼續播放論壇片段，並概括何桂藍進入議會的目的是解散立法會、令特首下台，又重提鍾沛權昨日自言支持初選，質疑鍾「喺咁嘅理解之下，你都支持初選？」鍾則重申他是支持初選的協調機制，「建制派初選我都支持㗎」，因比例代表制往往令政黨互相分薄選票，令選舉無法如實反映民意，故不論陣營若有公開的初選，他均支持。