初選案｜區諾軒稱公民黨起初對初選有保留　黃之鋒曾勸區離港在即「無必要搞」 (13:43)

區諾軒引述，在2020年1月初選源起的飯局上，戴耀廷指立會過半作為「大殺傷力的憲制武器」。前民主黨議員李永達當時提及「民主動力」過往為民主派協調，區遂聯絡其召集人趙家賢協助舉辦初選，處理行政事宜及收集報名表。而區諾軒則答應擔任初選的協調人。

不過區表示，飯局出現「重要分歧」，當時他們尚未就設立民調機制抑或公民投票機制達成共識，時任工黨副主席李卓人和李永達不同意公民投票，他們不知其他政治團體是否有意參與計劃。

區憶述，他和戴耀廷其後於同年2至3月，相繼與不同政黨和打算參選立法會的人士會面。區諾軒、李卓人和李永達曾主動聯絡公民黨梁家傑，區連同戴耀廷向公民黨譚文豪、陳淑莊及余若薇等介紹「立會過半」願景及初選計劃，最壞後果導致特首下台，惟陳淑莊對戴的說法有保留，公民黨只表示會考慮計劃。

區續稱，他們亦聯絡過梁晃維、黃子悅、張可森、呂智恆、鄒家成、彭卓棋、劉頴匡，以及天水連線、民主黨和區政聯盟的成員，講述初選計劃。