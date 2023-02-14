初選案｜區諾軒稱公民黨起初對初選有保留　黃之鋒曾勸區離港在即「無必要搞」 (13:43)

「35+」初選案，16人否認串謀顛覆國家政權罪，今（14日）移師到西九龍法院踏入第7天審訊，控方繼續傳召首名證人、認罪的被告區諾軒作供。區表示曾向黃之鋒和朱凱廸簡介初選，他在朱凱廸位於立法會的辦公室跟兩人「很不正式」會面，形容當時朱只顧開會，「唔係好關心」。而黃之鋒知道區即將赴日留學，認為他「其實無必要去搞初選」，法官李運騰說不明白當中的關係。區解釋，黃之鋒所言與初選無關，「只係以朋友身分去忠告我」。在延伸庭旁聽的黃之鋒聞言後低頭搖頭。
區諾軒引述，在2020年1月初選源起的飯局上，戴耀廷指立會過半作為「大殺傷力的憲制武器」。前民主黨議員李永達當時提及「民主動力」過往為民主派協調，區遂聯絡其召集人趙家賢協助舉辦初選，處理行政事宜及收集報名表。而區諾軒則答應擔任初選的協調人。
不過區表示，飯局出現「重要分歧」，當時他們尚未就設立民調機制抑或公民投票機制達成共識，時任工黨副主席李卓人和李永達不同意公民投票，他們不知其他政治團體是否有意參與計劃。
區憶述，他和戴耀廷其後於同年2至3月，相繼與不同政黨和打算參選立法會的人士會面。區諾軒、李卓人和李永達曾主動聯絡公民黨梁家傑，區連同戴耀廷向公民黨譚文豪、陳淑莊及余若薇等介紹「立會過半」願景及初選計劃，最壞後果導致特首下台，惟陳淑莊對戴的說法有保留，公民黨只表示會考慮計劃。
區續稱，他們亦聯絡過梁晃維、黃子悅、張可森、呂智恆、鄒家成、彭卓棋、劉頴匡，以及天水連線、民主黨和區政聯盟的成員，講述初選計劃。