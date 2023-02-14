海關揭重型機器銑床藏100公斤冰毒市值5700萬元　收貨人疑盜用地址收貨從未現身 (13:34)

海關機場科空運貨物第三組署理高級督察劉熙瑤表示，該部1.7噸銑床由加拿大進口，情况罕見，出口商及本地進口商均為首次從加拿大進出口機器來港，加上貨品發票內容、格式粗疏，連產品型號、規格都亦未有列明，引起海關懷疑。海關又稱，該部報稱市值1.8萬加幣（即約10萬港幣）的銑床只用普通膠紙保護，拆開包裝後發現機器並非全新，有濃烈油漆味，而且多個重要部件已被拆走，相信不能正常運作，但進出口商仍以高昂運費付運來港。海關透過X光素描，發現機器中沒有線圈、摩打，反而是形狀不一物件，估計已被淘空並藏有毒品。海關在消防協助下，以重型工具拆開頂蓋，鑿爛金屬版及有人另行注入的瀝青，在銑床內部發現100公斤冰毒，市值5700萬元。

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任鄒永昌稱，海關隨即在貨運站拘捕34歲報稱物流職員的男子，相信他受物流公司委託提貨並安排暫存貨倉，現已獲准保釋候查。海關經調查後，發現銑床在1月21日到港，有內地物流公司透過社交平台通訊軟件委託本港公司提貨，安排銑床運至馬鞍山租借貨櫃，惟該貨櫃儲存二手書，亦非真正收貨地址。至於發票上收貨公司及地址，分屬兩間有正當業務的公司，相信資料被盜用。鄒永昌稱，犯罪集團利用虛假資料及中港兩地的物流公司行事，從沒現身，將聯絡內地執法機關，繼續追查案件。

鄒永昌表示，加拿大本身是較低風險地區，反映犯罪集團不惜工本利用迂迴路線販毒，近年亦有犯罪集團看準大型機器結構堅固複雜、重量重，有空間收藏大量毒品，以此販毒。海關會繼續與不同地區執法部門合作，配合高科技儀器，從源頭打擊毒品。海關呼籲，物流業界要留意不明來歷客戶，例如不能提供貨品詳情、或常更改派貨指示，如懷疑涉非法活動，可聯絡海關。