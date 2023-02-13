立場新聞案｜控方指立場無轉載「攬炒十步曲」因已知違法　鍾沛權否認稱「可能miss咗」 (16:32)

控方依賴立場17篇文章具煽動性作檢控基礎，其中3篇是民主派35+初選候選人的專訪。代表控方的律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟，圍繞反修例運動的背景盤問鍾沛權7天後，今進入初選相關議題。

伍淑娟引述立場轉載「攬炒藝術家」、前立法會議員區諾軒等的博客文章，詢問鍾沛權當時對初選的認知。鍾認為當時社會聚焦非建制派會否參與初選、會否有機制約束候選人跟從初選結果，對於新聞工作者而言，初選後否決財政預算案的目標「太遙遠」。伍則質疑鍾應要知悉其目的，鍾即反駁他是傳媒，不是組織者，「我唔需要諗我自己需唔需要參加個初選」。

鍾沛權另指，立場沒有轉載戴耀廷的「真攬炒十步」文章，「可能miss咗」，現在回首承認可能錯判這篇文章不重要，但亦反映當時未考慮初選的目的。控方追問，不轉載是否因文章有「明顯非法嘅主張」，鍾則否認，又稱直至初選案被告被捕，他和不少人仍認為初選合法，並舉例資深大律師湯家驊也曾公開指未能判斷初選違反甚麼法例。