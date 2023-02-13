初選案｜區諾軒供稱初選想法「由一個飯局開始」　點名李永達、李卓人、黃浩銘及戴耀廷 (16:17)

立法會前議員區諾軒供稱，事件最早由2019年12月開始，戴耀廷於《蘋果日報》發表的題為「立會奪半，走向真普選重要一步」的文章，至2020年1月，泛民主派人士留意到該文章，「一切由一個飯局開始」。區透露，出席飯局的人包括民主黨前議員李永達、前支聯會主席李卓人和戴耀廷，而社民連前主席黃浩銘為遲到者。

區諾軒表示，他在飯局中首次與戴耀廷商討初選，當時李永達和李卓人關心泛民如何在下一屆立法會選舉「達到最大勝算」，戴耀廷就提出了立會過半的願景，談及以下3點：

正值民主派於2019年區議會大勝，民主派要思考如何「再下一城」，於立法會贏取更多議席

正值反修例運動，「五大訴求」為運動的主要內容，要思考如何爭取五大訴求

基於區選大勝，要思考如何設立公民參與機制，包括活用民主派的區議會議席，並結合「黃營媒體」和公民社會團體的參與

區諾軒憶述，飯局上亦討論到「比例代表制」的問題，因泛民主派有過多名單參選，通常獲得比建制派多的選票，卻在部分選區得不到相應比例的議席，「導致浪費左一啲選票」。區表示，考慮到建制派於2008年起建立了一套成熟的協調機制，飯局上討論了泛民如何訂下機制，讓傳統民主派、激進民主派、本土派等「黃色陣營裡面被歸類的政治勢力」，都可以經協調出選立會，繼而善用選票，按照比例地當選。

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