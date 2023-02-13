初選案｜控方引「共同串謀者原則」舉證　辯方提多項爭議 (13:50)

庭上早前透露，認罪的4名被告區諾軒、趙家賢、鍾錦麟和林景楠將為控方作供。辯方今早提出多項爭議，例如代表何桂藍的大律師Trevor Beel表示，控方依賴戴耀廷在報章撰文舉證，但戴耀廷不在受審被告之列，亦不是作供的控方證人，質疑文章為不可呈堂的傳聞證供。法官李運騰聞言表示，本案將有其他被告作供，他們的供辭可以視為串謀的聲明，辯方稍後可以提出呈堂性爭議。

代表林卓廷及黃碧雲的大律師沈士文表示，控方沒有在開案陳辭交代會利用同案被告的哪一份供辭，頂證哪一名被告。法官陳慶偉認為有誤解，反問「控方每次開案，都要交代所用的法律原則？」李官補充指，如果被告表面上是串謀一份子，那麼串謀相關的所有行為和聲明，都是對被告不利的證據。

代表陳志全的大律師馬維騉則指，《港區國安法》於2020年6月30日晚上實施，控方指稱的串謀控罪於同年7月1日起發生，所以國安法生效前，涉案串謀協議並不存在。李官聽畢表示，串謀為「持續性罪行」，例如性罪行案件中，控方會將未被起訴的行為納入指控，以顯示整體情况和被告的心態（state of mind）。

控方律政司副刑事檢控專員萬德豪回應指，控方將呈交更多證供交代背景，例如戴耀廷撰寫關於「攬炒」的文章。由於控辯雙方需時準備承認事實，案件押後今午繼續。