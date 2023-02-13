醫管局下月推電子病假紙 (13:55)

去年《施政報告》提出，醫管局目標所有診所於今年3月底前，以電子方式簽發病假證明書取代紙本。醫管局表示，自3月6日起將會改發電子病假紙及到診證明書，並同時透過HA Go及列印發放給病人；該張病假紙將改由醫生電子簽署，取代以往人手簽署，右上角亦將增添一個加密二維碼（QR Code），僱主掃描後會前往醫管局特定網站，再輸入病假紙上的姓名和病假日期，便可核實僱員病假紙是否由醫管局發出。

至於其他醫學證明書，李立業稱正研究將轉介證明書電子化，惟因轉介過程同時牽涉醫管局內部及私家醫生，需先處理相關問題。

李立業表示，現時遙距醫療涵蓋病房、日間和門診服務，服務使用者亦可受惠於電子病假紙。他透露下階段將加入送遞藥物服務，目標可如期於3月底前推出，局方亦正設立電子平台供員工申報病假，目標本年內推出。

醫管局補充，現時HA Go下載量達220萬次，共170萬名用戶。