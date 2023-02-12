安達臣道地盤天秤倒塌 房屋局指延誤1年落成 (18:30)

另外，房協回應查詢稱，安達臣道石礦場R2-2號地盤項目其他工作如常進行，房協會繼續檢視工程進度及作出適當安排。

《明報》今日頭版報道指，房協位於秀茂坪安達臣道的資助出售項目地盤，自去年9月發生天秤倒塌意外後，至今未有重置天秤時間，有工程界及測量界人士均認為要追落後有困難。房屋局今午回應傳媒查詢時重申，公營房屋供應在提速、提效、提量的同時，亦必須注意確保地盤安全，承建商必須為其僱員提供安全的工作環境。

發言人指出，政府在《2022年施政報告》及《長遠房屋策略》2022年周年進度報告公布，已覓得足夠土地興建約36萬個公營房屋單位，可以滿足未來10年（即2023/24至2032/33年）約30.1萬個公營房屋單位的需求；未來5年傳統公營房屋的建屋量預計會增至約12.8萬伙，政府會持續監察各公營房屋項目進度，使這些項目能盡快落成。