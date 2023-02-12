港救援隊稱暫無意撤離　土耳其氣溫嚴寒道路受損增救災難度　 (17:35)

于文陽今日接受傳媒訪問時說，當團隊確認瓦礫下有人聲時，全部隊員都很振奮，而當地救護團隊等亦隨即組成人鏈，清理沿路危險物品，以將傷者安全地將運送到地面。他形容大家眾志成城，令他印象深刻。

被問到救援行動有何困難，于文陽說，當地天氣寒冷，日間只有約5度，晚間更跌至零下，加上道路嚴重受損，通訊亦不穩定，大部分建築物傾側及倒塌，亦有餘震，令搜救工作難度增加。不過，他說國際救援協調小組有調派翻譯員，而各隊員在惡劣環境下仍然保持士氣，即使救人的黃金72小時已過，都會盡全力搜救，「只要有任何一個機會，我們都會繼續盡力進行搜救。」

他指，救援工作主要由協調小組指派，而救援隊昨巡經部分廣受影響區域時，發現未有人進行搜救，故日後會再去巡視，如果情況合適會向小組通報。于文陽又說，香港救援隊配備世界一流的搜救設備，包括可探測呼吸或移動的生命探測器，隊內亦有衛星電話，鼓勵每名隊員每日向在港人家人報平安。