財政預算案 ︳陳茂波冀為復蘇提供穩定鋪墊和引領　失業率有望繼續改善 (13:27)

陳茂波今日（22日）發表網誌，指下周公布的最新失業率有望繼續改善，但不少行業面對著招聘困難，稱需要加快積極處理。他指，本港經過前段的低迷期，經濟、社會、企業和個人都需要休養調息，相信經過壓力、鍛鍊和適當調息，社會及經濟有望達致「超量恢復」，整體表現將攀上更高的新台階。不過，他指每個復蘇都有過程，本港正朝著逐步改善、持續向好的態勢向前，自本月初全面恢復與內地及國際通關後，訪港旅客人數正逐步增加，可以預期旅遊、零售、餐飲、運輸物流等行業，將隨著社會復常逐步重拾增長。

陳茂波於網誌提到，今日舉行的第25屆渣打香港馬拉松是今年首個全城大型體育賽事，他稱大型盛事復辦對本港有多層意義，除了向世界展示本港已經全面復常，社會及經濟已步出疫情困擾，亦有助帶動更多內地和國際旅客來港，本地旅遊、酒店、零售和飲食等行業都能受惠，指政府未來將會增辦及招攬更多大型盛事活動在港舉行。