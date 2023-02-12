市建局展開深水埗舊區重建研究　涵蓋1800多幢私人樓宇 (13:17)

韋志成今日（12日）發表網誌，指深水埗屬傳統舊區，土地欠缺整全規劃、社區設施不足或老化，區內大部分樓宇普遍老化失修，存在消防安全設施不足，亦充斥劏房。是次深水埗地區研究涵蓋的範圍約有130公頃，涵蓋深水埗舊區一帶，內約有1800多幢私人樓宇，當中樓齡超過50年的樓宇佔比例高達近70%。他指，今次研究除向業主發出問卷外，研究團隊亦會在今個月內，逐步於深水埗街頭進行深水埗地區意見調查，了解市民對深水埗舊區更新的看法，預期4個月內完成，又會邀請相關政府部門及團體參與聚焦小組會議或工作坊討論。

韋志成表示，完成意見收集後，團隊會將資料轉化為數據，整合在市建局的「市區更新資訊系統」內，並與區內的土地用途、道路規劃、樓宇分布和狀況、休憩空間及社區設施等情況，一併分析，制定規劃及重整方案，最後為深水埗區訂定具體的更新大綱發展概念藍圖。