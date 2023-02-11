推基層醫療　陳肇始倡建數據分析辦事處度成效　楊紫芝形容港府進度慢如「擠牙膏」 (18:05)

逾30年前曾受政府委任探討基層健康工作發展方向、港大醫學院前院長楊紫芝表示，港府多年來針對基層醫療下不少功夫，「惟做得好慢，好似擠牙膏咁」，對於藍圖面世感到相當高興。她認為推動基層醫療將有數項挑戰，包括「市民有病一定要看專科」、醫科生認為成為專科醫生比較吃香、公私營醫生就轉介專科病人要制定指南等。

推「一人一家庭醫生」 雷操奭倡設醫生KPI 林哲玄指缺社區醫療網絡

曾任醫管局聯網總監的港大醫學院院長資深顧問雷操奭則認為，推動一人一家庭醫生時，可仿傚英國對醫生制定關鍵績效指標（KPI），如治理病人成效顯著可獲額外資助等。他補充，專科門診醫生與家庭醫生現時缺乏溝通，導致部分家庭醫生憂慮未有能力獨自處理轉介病人，建議促進兩方面溝通、為家庭醫生提供更多訓練，以釋除顧慮。

醫療衞生界立法會議員林哲玄亦形容，家庭醫生現時缺乏社區醫療網絡，難聯繫物理治療、心理治療等服務提供者，猶如「單打獨鬥」。為進一步推廣一人一家庭醫生，林建議專科門診可要求新症病人必須提供家庭醫生名字、向業界清楚說明慢性疾病由專科門診與家庭醫生共同治理的原則。