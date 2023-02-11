首有內地旅行團經蓮塘口岸直達海洋公園　旅行社料年中可回復六至七成疫前生意 (13:05)

三年來首度來港的團友周小姐指，難得3年疫情過去，關口終於重開，加上毋須核酸檢測便可來香港，認為非常方便，故跟團訪港。她稱上次到海洋公園遊玩已是小學五年級，故今日非常開心，希望可乘搭纜車及觀看熊貓。她亦形容，今早經蓮塘口岸過關人流不多，「成個過程十分鐘內就過哂關口」，加上她提早完成申報手續，過程順利 。她已計劃下兩個星期再次來港，打算探望朋友。

舉辦今次點對點旅行團的港澳誠信游經理陳博斐指，最近天氣不俗，團友熱衷到港澳旅遊，故選擇海洋公園作為首選目的地。他稱早上帶領140人過關只有稍微混亂，「始終團友3年無來香港」，認為整體安排不錯。他預計要直至暑假，生意才可恢復至2018年的六至七成水平。此團原本報名人數約170人，最後有140人出席，陳解釋指，因16歲以下兒童的簽證手續要另行辦理，部分原定跟團的兒童未及辦理而未有隨行，故出席人數比原定少，另有30人將不隨團返回內地，留在本港過夜。他續指，未來會增加點對點旅行團，包括計劃帶團到故宮博物館。

是次點對點旅行團的收費為成人每位358元人民幣，包括門票及來回車程，園內消費由團友自付。