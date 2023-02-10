母女涉誘騙泰女來港賣淫被捕 (21:52)

警方周三接到舉報，兩名泰國籍女子被人非法禁錮在油麻地廟街一個單位內，更被人強迫提供性服務。兩女暗中透過泰國家人聯絡泰國駐港總領事館求助，警方接報後迅速採取拯救行動，將兩人救出，並在附近拘捕一名集團成員。

警方認爲案件嚴重，相信牽涉跨國犯罪集團，交由西九龍總區重案組接手調查。警方調查後發現集團用泰文在網上平台發貼文，訛稱可以安排當地女子去海外大型酒店或度假村從事按摩工作，並會提供機票及住宿。但實情當她們來到香港，就會被帶到環境惡劣的賣淫場所，被迫提供性服務及被人非法禁錮。警方發現集團有成員負責在街上招攬嫖客、帶嫖客上樓進行性交易，並直接向嫖客收款，變相事主通常不會收到任何回報。

經調查後，警方昨天及今天拘捕多兩名女子，相信是集團主腦的69歲被捕女子懷疑與泰國有密切關係，她涉嫌透過身在泰國的集團成員聯絡當地女子，説服她們到海外工作可以賺大錢。由於該些女子大多生活在泰國的偏遠鄉村地方，經濟條件及教育水平都不高，比較容易相信集團的謊言。而32歲被捕女子是集團主腦的親生女，兩母女涉嫌共同控制廟街幾個物業作賣淫目的。至於最早被捕的50歲女子涉嫌負責在街上招客，再帶嫖客上樓。

西九龍總區刑事總部（行動）警司鍾雅倫表示，拘捕及調查工作仍然進行中，相信有集團成員身在泰國，會透過相關部門與泰國警方交換情報。3人被扣留調查，預計稍後會正式落案控告有關罪名。