律政司就兩宗理大外圍衝突案提上訴涉9名罪脫者　官拒批拘捕令 (21:02)

根據司法機構網頁，該案件屬於非公開聆訊，亦沒有列出答辯人資料。法官在判詞續指，控方同時爭議，若法庭最終不批准其申請，便不應公開拒絕之理據，以免令答辯人知悉後會離開司法管轄區。法官明言，公告法庭決定及理據是滿足公正及行之有效的司法系統，不見得有任何理由要偏離此重要規則。

該兩宗理大外圍案件，分別涉及在尖沙嘴科學館廣場一帶的非法集結，以及在油麻地的暴動。首案有10名男子不認罪受審，其中8人即羅曉峰（33歲，中學教師）、蔡希霖（21歲，學生）、杜俊興（32歲，健身教練）、鄧子健（23歲，理大學生）、彭永強（32歲，地盤工人）、麥俊彥（19歲，學生）、周浩泓（22歲，學生）及葉自傑（24歲）被裁定罪名不成立；另一案有5人受審，唯一女被告歐育婷（23歲，大學研究員）罪脫，當庭釋放。