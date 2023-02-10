五人涉旺角「和你SHOP」　一男生非法集結罪成四人罪脫  (18:29)

5名被告文員羅家強（35歲）、電梯維修員馮志威（23歲）、電梯維修員梁宇正（21歲）、侍應崔泓力（23歲）及學生麥承軒（18歲），同被控在朗豪坊4樓中庭參與非法集結。除了崔，4人另被控阻撓或抗拒警員。辯方於裁決後為罪脫的羅和崔兩人申請訟費，控方反對指兩人自招嫌疑，但李官並不同意，遂批出訟費。

針對4人被控阻撓或抗拒警員罪，李官裁決指，案發時十分混亂、於電光石火之間，但制服羅家強的兩名警員作供和盤問有出入，不認為是記憶有異或弄錯所致，其證供可能誇大。另有警員供稱麥承軒曾激烈反抗打算逃去，但李官問「究竟被告做過甚麼？」，證供缺乏具體說法。由於證據不足構成阻撓或抗拒，4人被裁定罪名不成立。

李官續指，當日多人在場對峙、非常混亂，羅家強沒戴口罩，沒證供指他參與集結；馮志威被指穿深色衫、戴口罩隱藏身分，但控方沒進一步佐證，法庭須作出對他有利推論。此外，梁宇正遭截停時才叫「死黑警」，與事前無關；控方亦未能證明崔泓力身旁的口罩屬於他。李官認為沒足夠證據作出唯一合理推論，上述4人罪脫。至於麥承軒在多人辱罵警員其間有份叫囂，屬參與其中，故非法集結罪成。