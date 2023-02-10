中四男生認偷拍師生裙底　官索感化報告押後判刑 (18:12)

17歲被告A.M.N.R.被控1項非法拍攝或觀察私密部位罪及11項作出有違公德的行為罪，案發日期介乎2021年5月14日至10月12日，涉及2名女教師、3名女學生和2名不知名女子；除2名不知身分的女子外，其餘控罪皆發生在中學教室內。

案情指，2021年10月12日，當事主A走到學生座位解答通識問題時，被告把手機朝天放在A裙底，過程被另一名同學目睹。該同學隨後把事件告知A，在被告同意下，他交出手機予副校長檢查，發現內裡有其他裙底相。校方於是報警處理，揭發有上述各事主共191張裙底相和6段相關影片。

辯方求情指，被告出身小康之家，有一名孿生哥哥，全家均為虔誠天主教徒，父母管教嚴厲。心理報告顯示，被告未曾接觸色情刊物，成長過程無朋友，有自閉傾向，表達和理解情緒較弱。加上哥哥一向成績較他優異，被告感到自卑，或透過犯案與對方競爭。辯方又指，被告於另一所學校重讀中四後考獲全班第一，人生中初嚐成功感，形容是「絕處逢生」。