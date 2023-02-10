中四男生認偷拍師生裙底　官索感化報告押後判刑 (18:12)

九龍慈雲山某中學的中四男學生涉嫌在班房和其他場所多次偷拍女教師和女同學裙底，他今（10日）在九龍城裁判法院承認作出有違公德的行為等共12罪。辯方求情指他成長於天主教家庭，甚少談及「性」，被告上完生物課對性器官好奇，又無人給予指引促致犯案。裁判官余俊翔批被告犯下「彌天大錯」、不負責任，但考慮到其自身的情況，決定索取感化、心理和精神報告再判刑，押後案件至3月31日，續准被告保釋。
17歲被告A.M.N.R.被控1項非法拍攝或觀察私密部位罪及11項作出有違公德的行為罪，案發日期介乎2021年5月14日至10月12日，涉及2名女教師、3名女學生和2名不知名女子；除2名不知身分的女子外，其餘控罪皆發生在中學教室內。
案情指，2021年10月12日，當事主A走到學生座位解答通識問題時，被告把手機朝天放在A裙底，過程被另一名同學目睹。該同學隨後把事件告知A，在被告同意下，他交出手機予副校長檢查，發現內裡有其他裙底相。校方於是報警處理，揭發有上述各事主共191張裙底相和6段相關影片。
辯方求情指，被告出身小康之家，有一名孿生哥哥，全家均為虔誠天主教徒，父母管教嚴厲。心理報告顯示，被告未曾接觸色情刊物，成長過程無朋友，有自閉傾向，表達和理解情緒較弱。加上哥哥一向成績較他優異，被告感到自卑，或透過犯案與對方競爭。辯方又指，被告於另一所學校重讀中四後考獲全班第一，人生中初嚐成功感，形容是「絕處逢生」。