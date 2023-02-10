警方破74宗騙案涉逾1億元拘107人　104人涉供戶口助洗黑錢 (17:33)

警方於去年首11個月錄得25160宗騙案，比2021年同期高出45%，總損失高達42億元，形容情况令人擔憂。警方又指，是次行動偵破香港4大類最常見騙案，包括網購、網上情緣、投資及求職騙案，牽涉128名受害人，包括51男77女，年齡介乎19至88歲。

其中一宗偵破的案件涉及一宗2022年1月至今單一損失金額最大的網上情緣投資騙案，歷時11個月。警方指，一名任職會計師的女事主去年5月透過社交平台認識騙徒，兩人發展成「情侶」後，騙徒向受害人推薦高回報的投資機會，並協助受害人在一個虛假的投資平台開設戶口，以及要求受害人將款項傳入不同銀行戶口投資。當受害人聯絡虛假投資平台的客服，客服會以不同的藉口，例如交稅、手續費等，要求受害人繳交額外費用才可取回本金。受害人多番跟從指示轉帳但都未能取回本金，終於懷疑被騙，在今年1月報案。受害人前後轉賬97次到43個戶口，損失約2700萬元，款項來自其儲蓄、已有物業、朋友及財務公司借貸。警方拘捕15名案中者，他們主要為戶口持有人。

警方呼籲市民使用社交媒體時，應小心核實對方身份，例如要求視像通話，切勿向陌生人透露敏感個人資料及銀行戶口資料。投資前應多做資料搜集，例如查核投資公司是否可靠、產品特性等，切勿胡亂下載來歷不明的應用程式。若被要求存款到不同個人銀行戶口時，要額外小心。