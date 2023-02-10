水泉澳邨警衛8000元賄上司求升職　判囚3個月 (17:27)

鄧金牛，58歲，早前承認三項向代理人提供利益罪名。鄧官以監禁六個月為量刑起點，惟考慮到被告認罪及其他求情因素，遂將刑期扣減一半。

案情透露，被告案發時任職香港警衛的警衛員，被派駐到沙田公屋水泉澳邨工作。該屋邨共有約40名警衛員，由一名主管及數名助理主管管理。

案發時，被告曾向其時任主管投訴未獲安排署任助理主管，其後兩度應時任主管要求，向對方提供兩封利是，內有現金共6,000元。被告隨後於2019年4月至2020年12月期間，獲安排署任助理主管約70次。

被告又於2020年11月為求晉升，應時任助理主管要求，向對方提供一封內有2,000元現金的利是，但對方指由於利是未達所要求金額，故沒有接受。案件最終轉介廉署調查並揭發事件。

廉署早前分案控告上述時任助理主管陸蓓雪，她經審訊後被裁定兩項代理人索取利益罪名成立，本星期二(2月7日)被判入獄五個月。