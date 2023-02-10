莊慧敏稱想起女兒及公務而分心　非有意「製造混亂」不付款 (15:10)

被告趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲）否認一項盜竊罪，他們被控於去年4月23日在黃埔AEON偷竊總值1632.8元的10件貨品。趙名宇今續作供，控方問到根據閉路電視片段，他與妻子離開超市前往停車場之際，莊摟著趙的手臂，又摸他頭，不覺得趙因幼女返港安排而看來「心緒不寧」、「個人飄吓飄吓」。

趙引述妻子稱她工作繁忙，未必能幫上忙，二人當時互相鼓勵。至於事後無向超市保安或警員解釋，趙回應「我覺得真係畀晒錢」，並否認透過挑選多種貨品「製造混亂」，再到自助付款機「偷雞」不支付昂貴貨品。

莊慧敏隨後作供，表示她案發前不懂亦未曾使用自助付款機。自第5波疫情爆發以來，她每天都很忙碌，週末也要處理公務，當她4月22日得知杭州市的疫情措施時，曾跟丈夫商討安排幼女提早返港。莊續指，翌日她在超市付款機前想起女兒和未完成的公務，同時執着貨品入袋的先後次序，過程有分心，亦無為意丈夫的動作。