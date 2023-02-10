多數議員支持中大醫院順延還款　中大研披露獨立財務報告與否 (15:06)

醫務衛生局長盧寵茂表示，據獨立財務顧問推算，該院至2025年可達到收支平衡，期望議員能給予中大醫院機會。大部分議員肯定中大醫院價值，保險界議員陳健波指出，中大醫院的「套餐式收費」透明，能有效解決現時私家醫生自由收費以致費用過高的問題，形容該院屬中產的醫院。立法會議員陳凱欣則說，中大醫院於15年間提供公共醫療服務取代支付利息，相信能有助紓緩公營醫療的壓力。

梁美芬質疑順延五年太長 梁熙批段崇智無影

但亦有議員質疑建議。經民聯立法會議員梁美芬認為順延5年還款太長，建議壓縮至2年，她又指對中大校方管理層有顧慮，希望有中大醫院負責人直接與委員會溝通，並每年檢討一次。民建聯立法會議員梁熙認為，院方為公營醫療服務提供23張病床數量太少，期望中大醫院可以承擔類似白內障手術等輪候期較長的項目。他又批評中大校長等管理層未出席會議，稱「點解40億（校長）都唔嚟，一啲誠意都冇」。

委員會主席自由黨立法會議員張宇人表示，出席議員均不願看到中大醫院因無法償還債務而違約，且現時披露給委員會的資料不多，5年時間屬核心爭議點，並希望中大醫院能讓委員會過目獨立財務報告。

面對議員的質疑，中大校董梁定邦表示會按與第三方的合同，檢視是否有條件向委員會披露財務報告。盧寵茂則強調，中大醫院具改革創新意義，運營不易，且現時僅營運16個月，希望議員能支持順延5年還款，承諾會在一年後向委員會提交更多資料，以作檢討。