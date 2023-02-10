多名議員批最低工資仍偏低　促政府盡快落實一年一檢 (15:01)

勞聯勞工界議員周小松同意需調整最低工資，惟他指出調整水平及機制有「三落後」，包括最低工資定得過低、落後經濟發展及落後名義工資指數，質疑政府為何仍不落實一年一檢。

工聯會勞工界議員郭偉強同樣批評最低工資制度有如「未見官先打八十」，尤其是在2021年通脹期間，當局宣布凍結最低工資水平，令工友雪上加霜、苦上加苦，「捱兩年通脹，先追補給你」，又認為當局考慮調整最低工資時側重經濟數字，「當大家覺得看數字是客觀，變相讓人變得冷漠，不理解拿最低工資工友的生活」。他指最低工資有助鼓勵就業，希望政府快馬加鞭做好檢討，包括收窄貧富差距，低收入分享經濟成果等。

議員倡政府帶頭改善外判清潔工薪酬

工聯會另一勞工界議員梁子穎亦指，凍薪令最低工資落後通脹速度，政府不應「演繹到增幅是『大恩大德』」，建議將最低工資增加至45元。

民建聯議員郭玲麗以政府外判的前線清潔工為例，指他們從事厭惡性行業，工作辛苦，仍領取最低工資，要求政府帶頭改善，盡快落實一年一檢，「40元有上調空間，月薪起碼要去到一萬多吧！」

民建聯議員顏汶羽則質疑，最低工資能否允許公眾檢討，做到「開誠佈公」，而非只在最低工資委員會內部檢討，「持分者為何只是政府、僱主、僱員、學者，不能有其他人？」

勞工處：討論最低工資一年一檢仍言之尚早

勞工處助理處長何錦標表示，最低工資的目標之一為防止工資過低，屬安全網及最低底線，最終需考慮不同因素並取得平衡。他續稱本年10月底，最低工資委員會將向政府提交最低工資檢討報告，是否一年一檢需待研究結果公布後才能落實，目前「言之尚早」。

至於會否改革委員會組成，何指會考慮如何將公眾意見的建議帶入委員會，惟現行委員會已納入最關鍵的持份著，未來會否有轉變，要看最終報告。

主席馬逢國亦認為，在先立法後審議程序上，議員不能完全否定或否決修訂，期望政府未來善用最低工資委員會檢討，扮演有為的政府，「不要讓人覺得（政府）躲在委員會後面隱藏角色」，而是作為推動者、領導者的角色，盡快落實一年一檢。