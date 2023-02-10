立場新聞案｜控方多日引監警會報告提問　鍾沛權質疑重複提問「沒完沒了」 (14:43)

代表控方的律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟，今繼續呈上監警會在2020年5月發布、針對反修例事件的報告提問，指出「隨著示威持續，示威者與警務人員之間的仇恨加深」，伍淑娟歸納「示威者同警方嘅仇恨加深係事實」，鍾沛權隨即質疑，報告同時指警方仇恨示威者，而雙方的情緒可以是不滿、敵視，不一定到仇恨的地步，說法不公平，批評報告用字「粗糙」。

伍淑娟則強調上述是報告的描述，鍾沛權反問「你覺得警方仇恨示威者？」伍回答「咁我唔識佢哋」，鍾即指出，「呢個答法可以應用喺我度，我又係覺得好難答」，重申控方不斷引用報告逐句提問，要求他同意當中籠統的說法，惟報告用字不謹慎，對他不公平，直言「我開始覺得有少少辛苦」。

控方續提到直至2021年七一刺警案後，有網民呼籲縱火、殺警等，代表社會上仍有敵視警員的聲音。鍾沛權同意不少巿民仍不滿警察，但他不能肯定每個人的動機，不能概括事件的起因。控方再多次追問鍾是否同意警暴問題自2019年出現，一直未平息。鍾直指他早已回答問題，但控方仍不斷複述他的回應提問，感覺「沒完沒了」。

辯方資深大律師余若薇亦兩度質疑，控方一連串問題均要求鍾沛權猜測社會現象，推測因果關係，「睇唔到對呢件案有咩幫助」。