初選案｜官批兩警呈社交媒體專家證人供辭　料控方證人區諾軒下周起作供 (13:59)

此外，法官應辯方申請，對獲准保釋的6名被告撤銷宵禁令，審訊期間他們亦不需到警署報到。審訊下周一（13日）續，料傳召首名控方證人作供，庭上早前透露為認罪被告區諾軒。

代表何桂藍的辯方大律師Trevor Beel陳辭指，於上月至本周一開審當日，才收到講述社交媒體facebook和YouTube的兩名專家證人共4份供辭，控方沒按照刑事訴訟程序，本案在交付程序前，即去年中將專家證據文件送達辯方，對被告不公。

控方律政司副刑事檢控專員萬德豪回應稱，辯方上月中已收到部分供辭，控方打算最後才傳召上述兩名專家證人作供，即4月中，認為辯方有足夠時間準備。控方估計每名被告的代表大律師盤問控方證人需時半日，約4星期完成控方案情，法官認為未免有點樂觀，控方改為料需時6星期。對於控方有內部專家證人，辯方提及難以就本案找到專家證人。

法官聽罷雙方陳辭，批准兩名證人供辭呈堂，並表示如辯方稱在社交媒體內容非由被告作出，爭議呈堂性及和真確性的話，會對本案構成重大影響，辯方需於下周一提出。