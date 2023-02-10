李家超稱訪中東行程收穫多　將邀沙特阿美代表赴港視察 (13:09)

李家超又指，今次行程簽署13份合作備忘錄或意向書，亦促進與沙特阿拉伯及阿聯酋多方面的深入交流，探討合作空間，涉及綠色金融、建築、創新科技等。李家超相信，香港與沙特及阿聯酋，在貿易投資及文化等方面的聯繫，肯定會繼續及加強。

李家超今繼續於阿聯酋的最後一日訪問行程，他形容今次外訪為「友誼之旅、推廣香港優勢之旅、開拓商機之旅」，對成果感到滿意。他說訪問團與兩個國家的各界人士接觸，並進一步擴闊人際網絡；而隨團官員亦向當地人士介紹香港多方面的優勢，強調香港已重返舞台中心、向世界全面開放，又引述當地人士稱對香港充滿信心。

他指出，政府將有很多跟進工作，將可帶來持續成果，包括與沙特政府繼續商議制訂促進及保障投資協定，亦會與阿聯酋政府討論就綠色及可持續金融方面的合作。李家超又說，金管局於今年上半年會再到訪中東開拓商機。

另外，李家超到訪中東期間，與當地人士會面時未有戴口罩。被問到香港何時可撤銷口罩令，李家超回應稱每個地區經歷的疫情階段都不一樣，因本地流感高峰期未過，在與世界接軌、內地通關時要確保風險可控，並穩步推進全面復常。他重申取消口罩令屬當局目標，會聽取專家及醫務衛生局的意見，在冬季流感高峰期過去後，將會積極考慮取消口罩令。