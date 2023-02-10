涉收受700萬回佣換兩億訂單　廉署通緝兩Tesco前採購經理及玩具商東主 (12:05)

三人分別為46歲的Zsolt Gergely Kovacs、43歲的Ladislav Gajdos及57歲的陳錦群。Zsolt Gergely Kovacs和adislav Gajdos為Tesco Stores Limited 的前高級採購經理及前採購經理。陳錦群則為鑫源玩具實業有限公司東主。

廉署指，案發於2010年6月至2020年1月， Kovacs及Gajdos負責根據Tesco Sourcing採購部的建議揀選供應商。鑫源屬其中一間玩具供應商。Kovacs涉嫌於2011年建議Tesco Sourcing時任採購經理彭俊健，向鑫源東主陳錦群索取回佣。Gajdos則涉嫌約於2012年中開始涉案。Kovacs、Gajdos涉嫌與彭俊健串謀，從陳錦群接受非法回佣逾550萬港元，令鑫源獲取玩具訂單。由2011年3月至2018年1月，鑫源獲總值約2億500萬港元的玩具訂單。

而陳錦群則另涉向彭俊健提供兩筆約156萬港元的貸款。其中彭俊健早前已被廉署起訴，他承認控罪，並於前年7月被判入獄三年。