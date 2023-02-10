涉收受700萬回佣換兩億訂單　廉署通緝兩Tesco前採購經理及玩具商東主 (12:05)

廉政公署通緝兩名跨國雜貨零售商前採購經理及一名玩具供應商東主。三人涉嫌行賄及受賄共逾700萬港元，使零售商向玩具供應商發出玩具訂單，總值約2億500萬港元。三人目前均不在本港。
三人分別為46歲的Zsolt Gergely Kovacs、43歲的Ladislav Gajdos及57歲的陳錦群。Zsolt Gergely Kovacs和adislav Gajdos為Tesco Stores Limited 的前高級採購經理及前採購經理。陳錦群則為鑫源玩具實業有限公司東主。
廉署指，案發於2010年6月至2020年1月， Kovacs及Gajdos負責根據Tesco Sourcing採購部的建議揀選供應商。鑫源屬其中一間玩具供應商。Kovacs涉嫌於2011年建議Tesco Sourcing時任採購經理彭俊健，向鑫源東主陳錦群索取回佣。Gajdos則涉嫌約於2012年中開始涉案。Kovacs、Gajdos涉嫌與彭俊健串謀，從陳錦群接受非法回佣逾550萬港元，令鑫源獲取玩具訂單。由2011年3月至2018年1月，鑫源獲總值約2億500萬港元的玩具訂單。
而陳錦群則另涉向彭俊健提供兩筆約156萬港元的貸款。其中彭俊健早前已被廉署起訴，他承認控罪，並於前年7月被判入獄三年。