廣東道唐樓奪命火疑「尿袋」短路肇禍　獨居伊院女護士身亡 (10:50)

女死者姓劉35歲，數月前租住獨居上址一個約350呎單位。丈夫及親友聞悉噩耗趕到現場了解，協助警方調查。據親友透露，劉在伊利沙伯醫院任職護士，丈夫亦為護士，原與一對年幼子女居住荃灣，早前因方便上班搬到上址。

居於2樓林先生指，事發時聞到燒焦味，遂出門查看，發現有煙從起火單位門罅冒出，於是報警並收拾財物逃生，消防到場破門入屋時，大量濃煙湧出梯間。另有鄰居指，早前曾發現其單位大門插着門匙並連著一張護士證件，亦見她曾帶著一名女童返回單位。

醫管局證實，火警中的女死者為伊利沙伯醫院一名護士，九龍中醫院聯網正聯絡離世護士的家人，盡力提供適切協助。醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞對事件表示非常哀痛，並對離世護士的家人致以深切慰問。