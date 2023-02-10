廣東道唐樓奪命火疑「尿袋」短路肇禍　獨居伊院女護士身亡 (10:50)

今晨（10日）2時55分，旺角廣東道925至927號一幢4層高唐樓發生火警，唐樓1樓一單位冒出濃煙，消防接報到場破門進入，動用一條喉一隊煙帽隊撲救，並在單位內救出一名女子，她懷疑吸入濃煙昏迷，送往廣華醫院搶救，延至凌晨4時25分證實不治。火警約1小時後救熄，單位嚴重焚毁，約20名住客自行疏散。消防經初步調查，相信是一外置充電器（俗稱尿袋）短路引致火警。機電署人員今早到場協助調查。
女死者姓劉35歲，數月前租住獨居上址一個約350呎單位。丈夫及親友聞悉噩耗趕到現場了解，協助警方調查。據親友透露，劉在伊利沙伯醫院任職護士，丈夫亦為護士，原與一對年幼子女居住荃灣，早前因方便上班搬到上址。
居於2樓林先生指，事發時聞到燒焦味，遂出門查看，發現有煙從起火單位門罅冒出，於是報警並收拾財物逃生，消防到場破門入屋時，大量濃煙湧出梯間。另有鄰居指，早前曾發現其單位大門插着門匙並連著一張護士證件，亦見她曾帶著一名女童返回單位。
醫管局證實，火警中的女死者為伊利沙伯醫院一名護士，九龍中醫院聯網正聯絡離世護士的家人，盡力提供適切協助。醫管局主席范鴻齡及行政總裁高拔陞對事件表示非常哀痛，並對離世護士的家人致以深切慰問。