張仁良回顧任內稱獲不尋常經驗　提拒認學生會斥欠選舉、無組閣：Something must be wrong! (17:43)

教大學生會去年初遭收回會址、不再被校方承認，張仁良認為歸因於學生會過去5年，長期以「臨政」形式運作，雖曾有學生會候選內閣參選，但未成功當選，「我唔鍾意就係話，一個臨時學生會冇選出嚟、人都冇個，跟住又冇人組閣，跟住搵個friend出嚟：『你幫我組下一個（臨政）閣』，你有冇搞錯？Something must be wrong!（有些事必定錯了！）」。

回顧在任10年，張仁良被問經歷反修例事件、《港區國安法》生效、新冠疫情等大事，有何難忘時刻及如何自評應對做法，他指任內難忘經歷不少，曾遇上「外圍事件」，獲不尋常的經驗，惟不希望以開心或不開心形容，「強烈覺得我並非一個單獨的校長去面對這些外圍事件，雖然控制不到（事件），但團隊緊密合作」，又對學校受較少影響感高興。

現任首席副校長李子建下學年將接替張仁良擔任校長。被問卸任去向，張仁良笑稱自己數年前已屆60歲「登六」，希望將來以不同身份留港貢獻，不局限於教育界，「對香港社會有貢獻，我都會做」。