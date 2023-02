初選案｜控方完成開案陳辭料下周傳召證人　官警告勿干擾作供 (16:47)

針對時任公民黨區議員李予信,控方稱李曾出席公民黨記者會,而時任黨魁、同案被告楊岳橋在會上承諾「義無反顧」否決政府預算案。控方又指,在充分了解國安法已經實施(with full knowledge of the promulgation of NSL)之下,李仍在論壇表示會投入「街頭戰線」和「國際線」。後來李在初選落敗,惟因當區民主派被取消資格,李以「Plan B」補上參選。

至於以「本土抗爭派」為定位的時任醫管局員工陣線主席余慧明,控方引述她在網媒撰寫題為〈踏上這攬炒旅途〉的文章,強調以否決預算案的重要性。控方亦引述她受訪言論,她稱經過醫護罷工一役,就打算在議會否決政府議案,以觸發憲政危機,再透過「三罷」和「國際線」配合,導致社會停擺。

余慧明最終在初選獲勝,控方指她在Youtube片段表示,民主派進入議會就可以引致憲制危機,「我諗破局最初嘅概念就係35+」。警方後來搜屋,在余的寓所找到寫有「光時」口號的文件。審訊明(10日)續,預料明早處理專家證人的爭議,下周一將傳召證人作供。