兩泰籍女被迫提供性服務　警拘一本地中年婦涉非法禁錮 (15:58)

警方昨（8日）在油麻地廟街以非法禁錮拘捕一名50歲女子，涉嫌禁錮兩名外籍來港女子，警方另通緝兩名涉案本地女子。據了解，兩名被禁錮事主為泰國籍，原冀來港任按摩師，惟其後被要求提供性服務，兩人透過領事館報警並揭發事件。

據了解，兩名泰籍女事主分別為38歲商人及47歲美容師，本身並不相識。兩人經網上中介人認識一名年約60歲香港女子，該女子聲稱可安排兩人以有效的工作簽證在香港從事按摩師工作。兩人同於周二（7日）晚上抵港，按指示乘的士到油麻地上海街及寧波街交界，再被帶到油麻地廟街159號閣樓一單位。兩人在翌日早上（8日）發現被反鎖，60歲本地女子聲稱兩人須工作以抵償房租，否則不能離開，另一年約40歲香港女子其後安排兩人為顧客提供性服務。兩名事主拒絕，並向泰國駐香港總領事館尋求協助，領事館向警方報案。

警方接報後派員到上述單位救出兩人，其後事主在廟街173至175號外認出接待兩人到反鎖單位的女子。警方在該女子身上搜出單位鑰匙，以非法禁錮拘捕該名50歲姓鄢無業女子。警方尚在追捕涉案60歲及40歲本地女子，案件交由油尖警區刑事調查隊第一隊跟進。

本報今到廟街159號閣樓視察，該層只有一單位，單位內分為四房間，紫色燈光昏暗，另貼有泰文告示。房間內則有床、簡單被鋪、床頭櫃及濕紙巾，未見個人物資。