毅行者復辦實體賽約400隊參加　大會稱若發現政治標語會先勸喻 (15:52)

樂施會籌款及傳訊總監王灝鳴表示，樂施會不希望參加者透過是次活動成為政治平台，參加者申請時亦已填寫表格同意不會作出違法行為。他稱，如當日見到不恰當或政治敏感標語，大會會先向涉事參加者作出勸喻，若不理會勸喻，才會考慮用不同方法，令涉事參賽者「唔好墮入犯法嘅情況」。

樂施會籌募經理黃玉閒表示，是次活動舉辦時間由以往11月改為今次2月，天氣較為濕冷，提醒參加者要注意當日天氣及身體狀况。她指，今次終點及部份檢查站有少許更改，提醒參加者留意。

樂施毅行者督導小組召集人陳智思致辭，指本月舉辦的毅行者屬試行性質，今年11月將按慣例再舉行，期望屆時能回復超過1000隊參加。

毅行者資深義工、伊院急症室醫生何曉輝表示，由於實體毅行者活動已停辦數年，提醒參加者在活動前夕要有足夠休息及整理裝備，活動期間多觀察隊友狀况。他又提醒，比賽完結後不宜飲用含酒精飲品，以免身體在缺水下導致頭暈及跌倒。