初選案｜庭上播林景楠籲撐「黃色經濟圈」片段　吳政亨舉中指　林卓廷筆記提同意「光時」 (14:22)

控方指，被告林卓廷當時為民主黨副主席，身兼立法會議員及北區區議員，形容政府為極權，重申五大訴求、對抗警暴，他和黨友呼籲市民初選投票。立法會選舉宣布延期後，他仍然表示堅守議會戰線的重要性，配合街頭抗爭和國際聯繫，延續相輔相成的抗爭策略。林亦在筆記寫有「完全同意光復香港，時代革命呢個理念」。

針對時任社民連立法會議員梁國雄，控方引述他在街頭集會談及「35+」初選的言論，包括「功成不必再講，但係一路我都係抗爭嘅路上未缺席過嘅」。庭上播放選舉論壇片段，梁解釋為何沒有簽署「墨落無悔」聲明時，表示聲明僅重申初選初衷，「其中舉個例，就係話要一定否決財政預算案，咁我做咗咁多年議員都係否決嘅」。梁在初選落敗後，仍在Facebook向戴耀廷和區諾軒致謝。

此外，控方在書面開案陳辭中，兩度誤指社民連和梁國雄提倡「無差別（indiscriminately）」否決預算案。控方澄清原文沒有「無差別」的字眼，稍後會更正。

時任西貢區議員、區政聯盟前召集人柯耀林，則提倡抗爭派團結，在議會戰線採取行動，反抗極權。他提及自知很大機會被控國安法罪名及入獄，但仍參選初選，並兌現承諾。他批評警方搜查香港民研為白色恐怖，又稱會在議會和街頭身體力行抗爭。