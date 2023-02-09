《給十九歲的我》退出競逐香港電影金像獎最佳電影　續接受最佳導演提名　張婉婷將缺席頒獎禮 (17:23)

英華女學校又指，校方將續與製作團隊與曾參演的校友溝通，以及深入檢討事件。

《給十九歲的我》原本於今屆金像獎獲三項提名，包括最佳電影、最佳導演及最佳剪接。發行商高先電影就指，《給十九歲的我》聯合導演郭偉倫「清晰表態會繼續接受提名」，又引述郭指《給十九歲的我》「展現出來的人生精彩動人，十年製作過程中，攝影機背後發生的事和經歷同樣難忘珍貴」，稱導演已完成工作，「但作品的生命依然繼續」，並感謝香港電影金像獎及電影業各界選民肯定攝製團隊十年的努力。

高先又指，張婉婷選擇尊重及配合郭偉倫的決定，但不會現身於頒獎禮。

私隱專員：正待英華女學校回覆 不再評論

英華女學校委託導演張婉婷攝製的紀錄片《給十九歲的我》因私隱爭議停止公映，私隱專員鍾麗玲指非常關注事件，尤其涉及未成年人個人私隱，並已主動聯絡和去信涉事學校，期望了解事件詳情和搜集相關資料，才能判斷事件有否違反《個人資料（私隱）條例》；由於正等待校方回覆，現階段不再作評論。她指有關紀錄片的發布和同意書，涉及複雜的法律問題，包括《合約（第三者權利）條例》和衡平法考慮，希望了解後向雙方提出適切意見，在保障和尊重個人私隱及符合私隱條例前提下，事件可以圓滿解決；又指一旦使用資料目的有變，就要有當事人訂明同意，即是自願和明確的同意，而當事人亦有權撤回決定，也視乎個案情况決定。