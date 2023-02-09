夫婦涉理大衝突認暴動囚16至19個月　官形容理大當時如「烏東戰場」 (13:23)

被告郭志帆（26歲）、馬嘉惠（29歲）及嚴家朗（30歲）承認一項暴動罪，郭另承認一項無牌管有無線電通訊器具罪。餘下一名被告鍾泯浚繼續受審。同案4人早前亦認罪，分別判入教導所及判囚15至18個月。

陳官首先邀請馬嘉惠讀出求情信。馬陳情自中學立志任護士，因成績欠佳，幾經轉折在去年成為登記護士，並哽咽稱一直「將心比心地對待每一位病患」，惟受社會氣氛影響鑄成大錯，花多年修讀護士課程，「最終也不能對社會貢獻」，自言一直感自責，向社會和家人道歉；她另為丈夫嚴家朗撰求情信，形容丈夫細心照顧她，在車房無私教導學徒，特質於現今社會上罕見。其時嚴和旁聽親友低頭拭淚。

陳官判刑時採納同案認罪者的兩年量刑起點，連同認罪扣減，判郭和嚴囚19個月，另欣賞馬為丈夫撰求情信，亦相信她投身護理行業的決心，酌情減刑至16個月。郭另就無牌管有無線電通訊器具罪罰款2500元。