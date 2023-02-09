香港銀行學會洩逾11萬人資料　私隱專員公署促兩個月內交報告 (13:14)

香港銀行學會2018年安裝和啟用一台防火牆，翌年5月防火牆生產商在網站發出保安建議，指留意到有黑客披露其作業系統漏洞，攻擊者可通過相關漏洞，繞過保安限制直接取得「保密插口層虛擬私有網絡」帳戶名稱及密碼，並可於目標系統執行任何程式，呼籲用家立即停用相關功能，並建議啟用多重認證。

前年1月學會因應新冠疫情推行在家工作安排，遂啟用該防火牆相關功能，讓部份有需要員工在家工作期間遙距登入系統，惟事前末曾修補該相關漏洞。前年12月30日發現6部伺服器無法正常存取，學會電腦及備份數據同樣遭勒索軟件加密。公署認為，學會未有制訂修訂程式管理程序，以致未有為受影響系統安裝修補程式，亦未有為相關功能啟用多重認證，故要求學會檢視系統保安和修訂程式管理程序等。

「起底」刑事化後共拘12人 一半涉金錢糾紛

私隱專員公署今（9日）亦發表工作報告，去年接獲1764宗「起底」相關投訴個案，較前年的1045宗上升約69%。自修訂條例前年10月生效至去年底，公署已就114宗個案展開刑事調查，32宗轉介予警方跟進，當中涉及較嚴重起底罪行或其他刑事罪行；並展開12次拘捕行動。公署處理的「起底」個案中，約一半涉金錢糾紛，另分別有25%和17%涉工作糾紛和感情糾紛，只有一宗涉煽動仇恨或暴力的政見糾紛，大部分個案均使用社交平台和即時通訊軟件發放「起底」資訊。