初選案｜控方指何桂藍記者會提無差別否決議案　辯方反駁指何根本無發言 (13:00)

另外法官提醒，法庭傳統慣例不可用飲用樽裝飲品，着庭內人士使用杯子，而且只可飲用冷水。休庭後，有律師桌上添置了多個即棄膠杯。

控方指出，報稱獨立民主派、前「立場新聞」記者的被告何桂藍提倡「議會戰線」，她在參選宣言稱「面對極權，只能夠以我哋嘅人生、前程、甚至肉身同生命作為代價去抗衡國家機器。……喺今時今日嘅香港，議會要去助燃場運動，而唔係再拖抗爭嘅後腿 。」

何桂藍認為，立會過半非簡單地投選議員議事，而要奪取主導權，「將立法會變成人民嘅武器」破局，應「用盡一切方式」抗爭。她支持「攬炒」，透過「國際戰線」和「街頭戰線」反抗，她向身處海外、被通緝的羅冠聰和社運參加者致敬，並讚揚同樣參選的袁嘉蔚。

控方續指，另一被告時任人民力量主席、立法會議員陳志全稱議會抗爭要升級，令政府難以通過「惡法」，不惜運用《基本法》賦予立法會議員權力，以否決財政預算案，逼使政府重啟政改，回應五大訴求。陳被捕後遭搜出筆記，內容表明決心「攬炒」。

至於本土抗爭派被告鄒家成，和梁晃維、張可森草擬「墨落無悔」聲明書並在片段解釋，鄒認為需要簽署共同綱領，張指出簽署承諾後，絕不可以反悔。鄒另表示投身政治是為了散播香港民族理念，和議會制度「攬炒到底」，會以任何手段癱瘓議會，例如「打交」。