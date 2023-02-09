公民科內地考察4月可起行　教育局先推22個1至3天廣東省行程 (12:47)

教育局於去年7月推出21個兩天至5天行程供學校選擇，並要求學校表達意向；局方今指大部分學校主要選擇廣東省行程，故先啟動當中12個行程，並新增10個1至2天的廣東省行程，學校須於向教育局提交行程意向及出發月份。

新增的8個1天團目的地分別為廣州、深圳、佛山及珠海，涉及歷史文化、創新及航天科技等主題，其中「深圳歷史文化及創新科技內地考察」將到訪東江縱隊紀念館，讓學生認識抗日歷史，建議學習重點包括「學習保家衛國、不屈不撓的精神」；然後會到訪深圳智慧生活創想館或龍崗區科技館，亦會到創新科技企業，認識內地科技方面的發展。

兩個新增的2天行程均為探索廣州及珠海經濟發展，其中一個為高速船線行程。學生可到訪天河區港澳青年之家、愛飛客航空科普基地等。當局於部分行程中列明，學校可選擇乘坐旅遊巴士或高鐵前往目的地。

教育局規定，學校考察團的師生參加比例應為1:10，局方將推出一次過特別人手安排，容許於中五學生參加的內地考察團額外增加1至2名隨團教師。通告中未有列明每個行程的費用，所有參與師生將獲全額資助團費。