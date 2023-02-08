土耳其地震港府派59人搜救隊協助拯救 陳國基：不排除加派搜救人手 (22:11)

陳國基說，前往土耳其的搜救隊由保安局、消防處、入境處和衞生署人員組成，港府會持續向在當地援救人員提供支持，如需提供額外儀器及人手，不排除會再增加搜救人手。他又指，港府暫沒收到有港人在當地受災的救助。

土耳其駐港總領事卡永祝（Peyami Kalyoncu）在送行儀式時，向港府及搜救隊用廣東話向搜救隊員說「多謝大家」；又感謝港府應要求為其國家提供協助。

前往土耳其的搜救隊，由消防處副消防總長于文陽率領，隊員包括消防處坍塌搜救專隊49名人員，其餘為保安局、入境處及衞生署人員。搜救隊攜同的設備包括生命探測器及混凝土切割工具等，共重約八噸。

現時正在阿聯酋訪問的特首李家超在社交平台表示，土耳其強烈地震造成嚴重傷亡，令人痛心。他感謝特區搜救隊各成員體現專業精神，協助土耳其當局拯救生命，希望市民和他一起為搜救隊打氣，而特區政府會全力支援搜救隊一切所需，使他們能順利完成救援工作。

另外，深圳公益救援隊6名先遣隊隊員，晚上經深圳灣口岸前往香港國際機場，前赴土耳其南部城市阿達納。

截至周三（8日）土耳其南部造成最少11236人死亡，土耳其增至最少8574人死亡，敘利亞增至最少2662人死亡。