初選案｜黃碧雲被指要以議會作抗爭着力點　稱利用憲制權力爭五大訴求 (16:33)

控方在庭上播放黃碧雲參與初選論壇的片段，同案被告劉澤鋒追問民主黨會否承諾「一定攬炒」。黃沒有直接回答，僅指會利用憲制權力爭取五大訴求，「如杲否決財政預算案能夠促成呢一樣嘢，我哋一定會做」。

控方表示，黃碧雲在初選落敗後宣布不再參選立法會，但仍承諾會鼓勵民主派取得大多數議席。民主黨事後召開記者會，黃表示會尊重初選協議以及戴耀廷提出的計劃，形容民主黨仍擁有議政、國際戰線和街頭抗爭方面的經驗。黃被捕後，警方在其電子裝置找到初選相關文件，包括投票流程檔案、已損壞的競選海報、由區諾軒傳送的「35+論壇須知」文件、新界西初選協議的共同綱領（consensus）等。

至於另一被告施德來，控方在書面陳辭引述其Facebook帖文和競選單張，指他承諾「無差別 (indiscriminately)」否決財政預算案。控方今澄清，原文沒有「無差別」字眼，稍後會修改陳辭內容。根據論壇片段，施德來曾指一旦進入議會，將否決財政預算案和否決政府所有撥款。審訊明（9日）續。