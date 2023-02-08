立場新聞案｜控方引陳彥霖案及火燒人問社會是否「失智」　鍾沛權拒評稱報道旨在促進社會討論 (15:01)

代表控方的律政司署理高級助理刑事檢控專員伍淑娟，呈上監警會在2020年5月發布，有關反修例運動相關事件的報告提問，佐證本案的時代背景及鍾沛權的認知，強調報告先用於釐清事件，不是探討前因後果。

報告提到2019年9月，示威者質疑少女陳彥霖因參與示威遭殺害，後來有傳媒訪問陳母認為女兒死因無可疑，示威者仍不相信，有人在死因庭外纏繞其母。伍淑娟詢問，「你會唔會覺得好失智呀個社會，搵咗個阿媽都唔信」，鍾沛權僅確認他記得上述事情。

伍淑娟續提到，2019年11月有男子在馬鞍山遭放火「私了」，有示威者認為他「抵俾人燒」，問鍾沛權會否認為示威者「係相當失智」，鍾稱他「唔加其他評論，我有印象有呢啲聲音。」

報告另引述上訴庭的禁蒙面法司法覆核判辭，提到當時社會安寧遭受嚴重破壞，對警方和公眾構成重大危險，伍淑娟詢問鍾沛權是否同意，鍾回答他同意社會秩序、交通等「受影響」，至於是否對公眾造成危險，「我只可以話香港人唔覺得係」，因民調、區議會選舉結果等均反映港人支持、同情和理解社運，即使社會秩序和經濟利益受損，「似乎香港人唔願意用佢哋追求嘅價值去換取社會穩定」。